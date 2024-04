Um brinde à literatura infantil

O dia 18 de abril marca o Dia Nacional do Livro Infantil, uma data dedicada a celebrar a importância da literatura para o desenvolvimento das crianças. A escolha da data é uma homenagem a Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira, nascido em 18 de abril de 1882.

Os livros infantis são ferramentas poderosas, pois por meio das histórias, as crianças podem explorar diferentes mundos, conhecer novos personagens e aprender sobre valores importantes como amizade, respeito e tolerância.

A professora Marialda Almeida, gestora do curso de Letras da USCS ( Universidade Municipal de São Caetano), trabalha há seis anos com a formação de professores de pedagogia, e explica o quanto a leitura é importante para as crianças: “A leitura tem papel fundamental na vida das crianças, desde bebês até a alfabetização. No processo de desenvolvimento da visão dos bebês, por exemplo, utilizar livros coloridos auxilia na percepção dos contrastes de cores. Estabelecer relações entre imagens e palavras faladas favorece o reconhecimento das coisas no mundo. E, no processo de alfabetização, a leitura tem um papel efetivo na aquisição da linguagem escrita, que proporciona, além do desenvolvimento linguístico, uma ampliação dos campos cognitivo, emocional e sociocultural da criança”.

A gestora ainda afirma que “se a leitura tornar-se frequente na vida dessa criança, não há dúvidas que se tornará um jovem e adulto com um amplo conhecimento de mundo, o que fornecerá a essa pessoa um pensamento crítico para atuar como cidadã na sociedade de forma efetiva”, disse.

ÍCONE BRASILEIRO

Grandes nomes da literatura brasileira se estabeleceram por meio de livros infantis. Foi o caso do mineiro Ziraldo Alves Pinto (1932-2024), que foi cartunista, desenhista e autor essencial quando o assunto é literatura infantil. Ziraldo, dono de histórias consideradas clássicos do segmento como Flicts (1969), Bichinho da maçã (1982) e, claro, um dos maiores fenômenos editoriais, O Menino Maluquinho (1980), tem mais de 200 títulos publicados.

Seus livros, caracterizados por humor e leveza, abordam temas importantes como diferenças, amizade e superação. Considerado um dos maiores artistas brasileiros, seu legado como um dos autores que tiveram participação na alfabetização de muitas crianças, continua a inspirar e a ensinar novas gerações.

O menino mais maluquinho e ícone da cultura do País