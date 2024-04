Para disputar as eleições, 24 secretários deixam cargos

O prazo para desincompatibilização de secretários municipais que pretendem disputar as eleições de outubro se encerrou no último fim de semana. A Justiça Eleitoral determina afastamento no prazo de seis meses antes do pleito para quem for disputar uma vaga no Legislativo. Já para quem mira o Executivo, o prazo para desincompatibilização é de quatro meses.

No Grande ABC, deixaram os governos municipais 24 secretários, todos com projeto de se candidatar à vereança. Desse total, 21 deixaram suas funções no limite do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral. Porém, três deles saíram bem antes do determinado, como Jobert Minhoca (Podemos) e Pedrinho Botaro (PSDB), ambos de Santo André, bem como Ronaldo Lacerda (PT), em Diadema.

A cidade com mais desincompatibilizações foi Mauá, com oito no total. Entre eles, está Leandro Dias (PT), filho do ex-prefeito Oswaldo Dias, que ocupava a Secretaria de Governo na gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT).

São Bernardo computou quatro saídas: Fran Silva (Avante), Alex Mognon (Progressistas), Minami (Republicanos) e Pery Cartola (Cidadania) deixaram as secretarias e retornaram ao Legislativo.

Em Santo André, a situação é semelhante. Quatro secretários se desincompatibilizaram e retornaram à Câmara Municipal, como os já citados Jobert Minhoca e Pedrinho Botaro, além de Almir Cicote (Avante) e Marcelo Chehade (PSDB).

O mesmo número de saídas foi registrado em São Caetano, porém, Daniel Córdoba (PSD) e Matheus Gianello (PL), que são vereadores, reassumiram as cadeiras.

Diadema, com duas desincompatibilizações, além de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, com uma cada, completam a lista.

Nomes ainda miram composição de chapa e até candidatura própria