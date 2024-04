Palacio projeta volta de S.Caetano para o Consórcio Intermunicipal

O pré-candidato a prefeito de São Caetano Fabio Palacio (Podemos), garantiu, em entrevista ao Diário, que caso o projeto eleitoral se concretize com vitória nas urnas para assumir o Palácio da Cerâmica, uma das suas primeiras atitudes será a de reinserir a cidade no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. “Vai voltar, sem dúvida alguma”, frisou.

O município deixou os quadros da entidade colegiada que congrega parte dos municípios da região no fim de 2022, após anúncio do chefe do Executivo são-caetanense José Auricchio Júnior (PSDB). No ano seguinte, os vereadores votaram a matéria e aprovaram o desligamento. A Prefeitura alegava que o aporte de R$ 2 milhões por ano destinado para a manutenção do Consórcio não fazia jus ao trabalho realizado, que pouco contribuía para o desenvolvimento regional. Na época, as prefeituras de São Bernardo e Ribeirão Pires também anunciaram suas saídas.

A saída da entidade, para Fabio Palacio, tem outro viés bem diferente da questão financeira. “Infelizmente perdemos a pujança do Consórcio por falta de compreensão da necessidade de se discutir o Grande ABC de forma conjunta deixando de lado as práticas ideológicas e partidárias do debate”, afirmou.

Para o pré-candidato, uma região conurbada precisa de união de forças para atuação conjunta em pautas que extrapolam as linhas limítrofes de cada uma das cidades. “São necessárias aplicação de políticas públicas de forma conjunta, para debater assuntos como enchentes, mobilidade urbana e criminalidade, por exemplo”, disse Fabio Palacio.

Ainda na esteira de discutir ações integradas, Palacio defende a criação de cadeiras não efetivas, uma espécie de conselho, para que representantes da cidade de São Paulo, Governo do Estado e União, possam participar das discussões e sejam um elo entre os entes na busca de recursos e soluções para as demandas regionais.

Fabio Palacio, em 2017, assumiu a secretaria-executiva do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC a convite do então presidente da entidade, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e ficou à frente do cargo por 15 meses.