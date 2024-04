Expresso Aeroporto terá funcionamento alterado no domingo, dia 14

A estação da CPTM Palmeiras-Barra Funda passará por obras de manutenção e modernização no domingo, 14, o que causará mudança na circulação dos trens do serviço Expresso Aeroporto, que conecta a capital paulista ao Aeroporto de Guarulhos. Entre 7 horas e 20 horas, os trens do Serviço Expresso Aeroporto utilizarão a plataforma 7 da estação.

As mudanças na operação são informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local.

Não estão previstas mudanças em linhas do Metrô que passam pela Estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste da capital paulista.