Edu Guedes revela que Ana Hickmann roubou primeiro beijo: Eu fui dar um abraço

Edu Guedes e Ana Hickmann começaram a dar mais detalhes sobre o início de seu relacionamento. Depois de contar como foi o primeiro encontro, o chef de cozinha revelou ao colunista Leo Dias detalhes do primeiro beijo. E foi roubado, viu?

Sobre o momento, Edu contou:

- Eu fui dar um abraço na Ana e aí ela me deu um beijo. Talvez eu não tivesse aquela atitude, sabe por quê? Porque para mim eu sempre a encarei com carinho, respeito? O primeiro beijo foi no carro.

Logo depois, Guedes completou dizendo ter ficado confuso com a situação:

- No dia seguinte eu não sabia, na verdade? Sei lá, você percebe se a pessoa gosta ou não, mas eu não sabia a que ponto a gente ia. Aí começou outra preocupação que era: a gente é amigo. E eu tava falando muito com ela, conversando muito com ela. Eu sentia que a conversa às vezes era importante, você apoiar é importante. Em certo ponto [eu achava] que confundia um pouco isso, até que ponto a Ana quer ficar comigo ou ela tá se sentindo bem de eu estar a apoiando?

Quando os dois perceberam que era recíproco, o namoro começou. Fofos, não é? Ana está passando, atualmente, por um processo de divórcio conturbado com Alexandre Correa, a quem ela acusou de agressão física em novembro de 2023.