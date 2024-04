Em liberdade provisória, Daniel Alves se apresenta novamente em tribunal na Espanha

Daniel Alves se apresentou, mais uma vez, ao tribunal em Barcelona, na Espanha, na última sexta-feira, dia 12. A visita constante do jogador ao local faz parte de uma das exigências para sua liberdade provisória, que ele conquistou após pagamento de fiança de um milhão de euros, cerca de cinco milhões de reais.

Daniel estava acompanhado da advogada, que também esteve como ele na primeira visita que ele fez ao tribunal após conquistar a liberdade provisória.

Vale lembrar, que, além do pagamento da fiança e as visitas ao tribunal, Daniel também está proibido de entrar em contato com a vítima. Ele precisa ficar a pelo menos um quilômetro de distância dos locais frequentados por ela, e também está proibido de deixar o país - tendo entregado seu passaporte.

O ex-jogador foi condenado a quatro anos e seis meses pelo estupro de uma jovem em uma boate no país, em dezembro de 2022.