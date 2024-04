PRTB declara apoio à pré-candidatura de Marcelo Lima para prefeito

A pré-candidatura de Marcelo Lima (Podemos) a prefeito de São Bernardo recebeu mais um apoio partidário. O PRTB fez o anúncio durante plenária municipal realizada no Bairro dos Finco na noite desta sexta-feira (12). Na última quarta-feira (10), o Agir se juntou à pré-candidatura do ex-vice-prefeito.

O evento contou com a presença de Lima e Rosângela Lima, esposa do pré-candidato, além de lideranças do PRTB, como Leonardo Araújo, presidente nacional do partido, e Tarcísio Escobar, presidente estadual.

"Estou pré-candidato a prefeito de São Bernardo não porque uma única pessoa me escolheu. Faço parte de um projeto que envolve muitas pessoas na defesa da continuidade de um trabalho que mudou para melhor nossa cidade. E, hoje, nós ampliamos esse arco de aliança com o apoio do PRTB. É uma grande responsabilidade, mas estou pronto para trabalhar com dedicação e fazer jus a essa escolha", afirmou o ex-vice-prefeito.

Lima se filiou e confirmou sua pré-candidatura pelo Podemos no último dia 4. O pré-candidato a prefeito de São Bernardo também recebeu o apoio da maior parte do grupo de situação na Câmara Municipal. Os vereadores Danilo Lima, presidente da Casa; Ivan Silva, líder do Governo; Joilson; Gordo da Adega; Palhinha; Netinho; Dr. Manoel; Toninho Tavares; Fran Silva; Burguês; Aurélio; Ary; Henrique Kabeça; e Léo RR declararam que estão com o pré-candidato.