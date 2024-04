São Paulo tem desfalques contra Fortaleza, mas Luciano convoca a torcida para a estreia

O São Paulo aposta na força de sua torcida para superar os desfalques e buscar a vitória na estreia do Brasileirão. O time paulista enfrenta o Fortaleza neste sábado, às 21h, no estádio MorumBis. O atacante Luciano convocou a torcida para o duelo. A expectativa é de mais de 45 mil torcedores.

"Torcida tricolor, vocês foram muito importantes na quarta-feira. Contamos com a presença de todos na estreia do Brasileirão. Estamos juntos", disse o atacante Luciano.

Para o duelo, o técnico Thiago Carpini tem uma lista extensa de desfalques. São eles: Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Lucas Moura (lesão na região posterior da coxa esquerda), Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles), Moreira (lesão no músculo reto femoral da coxa direita), Patrick (lesão muscular no quadril) e Ferreirinha (lesão no músculo adutor esquerdo).

Existe a possibilidade do treinador preservar o atacante Carelli, que vem sentindo desgaste físico, assim como James Rodríguez. Carpini teve uma longa conversa nesta sexta-feira com o colombiano e indicou que o atleta iniciará o duelo no banco de reservas.

Com isso, o São Paulo deve enfrentar o Fortaleza com: Rafael; Diego Costa, Arboleda e Ferraresi; Igor Vinícius, Alisson, Pablo Maia, Galopp (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo; Luciano e Calleri.

Uma vitória na estreia do Brasileirão é fundamental para o São Paulo, principalmente para aliviar a pressão sobre o técnico Thiago Carpini, muito criticado desde a eliminação do time na fase de quartas de final do Paulistão.