Rússia: Putin disse à AIEA que planeja reiniciar usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), da Organização das Nações Unidas, que planeja reiniciar a usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, atualmente sob ocupação russa. A intenção eleva o risco de um incidente na maior usina nuclear da Europa.

A usina de 6 gigawatts é controlada por soldados russos, que regularmente disparam contra drones que se autodetonam na região. Uma semana atrás, vários drones se chocaram contra um dos seis reatores da usina, entre outros pontos, inclusive um veículo militar, em episódio que deixou um morto.

Diplomatas europeus familiares com as avaliações da AIEA dizem que a Rússia pretende religar ao menos um dos reatores da usina. Chefe da AIEA, Rafael Grossi viajou no mês passado a Sochi para reuniões com Putin e o chefe da companhia nuclear de Moscou, Rosatom. Grossi questionou se a usina seria religada e Putin afirmou isso aconteceria de fato, sem dar detalhes sobre cronogramas.