Fundação Florestan Fernandes abre vagas para curso preparatório ao Enem

Nesta segunda-feira (15), a Fundação Florestan Fernandes de Diadema, em parceria com o Cursinho da Poli, inicia a chamada pública para o preenchimento das vagas disponíveis no Curso Preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares deste ano. O curso tem duração de um ano e ofertará bolsa integral.

As inscrições iniciais na autarquia vinculada à Prefeitura poderão ser feitas por meio do link https://tally.so/r/w5z5ed entre os dias 15 e 28 de abril. Essa etapa não será feita presencialmente.

Para mais informações, acesse o edital https://portal.diadema.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/04/Edital-03-2024-Curso-Preparatorio_compressed-12-abr.pdf

MATRÍCULAS

Os candidatos deverão apresentar, no ato da matrícula, cópias do RG, CPF, comprovante de residência atualizado, protocolo da inscrição, Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou uma declaração que comprove o registro no último ano escolar.

Essa fase será realizada em 30 de abril, das 8h às 12h, na sede da Fundação Florestan Fernandes (Rua Manoel da Nóbrega, 1149 – Centro). A aula inaugural acontecerá no sábado, dia 4 de maio, às 10h.