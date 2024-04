Beatriz é eliminada do 'BBB 24', que chega ao Top 4

A participante Beatriz foi a eliminada da quinta-feira, 11, do programa Big Brother Brasil 24. A sister teve 82,61% de votos do público.

Ela disputou a berlinda com Isabelle e Davi, que receberam 9,86% e 7,53%, respectivamente.

Após a saída da sister, o reality show, que termina na próxima terça-feira, 16, chegou ao Top 4.

No discurso da eliminação, Tadeu falou sobre a persistência da feirante no jogo.

"A Bia nunca demonstrou o menor desânimo, nunca aceitou jogar mais ou menos, nunca se escondeu, nunca fugiu. Como é bonito de ver isso. Alguém que segue lutando com todas as forças, com toda a garra, apesar de todas as adversidades", disse o apresentador.