Zacarias pede bênção quase diária a Morando

Os rumos da pré-campanha do vice Luiz Zacarias (PL) a prefeito de Santo André são discutidos quase que diariamente no Paço de... São Bernardo! Ontem mesmo o liberal esteve na cidade vizinha se aconselhando com o chefe do Executivo, Orlando Morando (PSDB), que é, na prática, quem dá as ordens aos integrantes do núcleo duro do time. A ingerência tem raiz na disputa particular que o tucano são-bernardense trava com o colega andreense Paulo Serra (PSDB), de quem Zacarias é vice desde a posse do primeiro mandato, em 2017, mas com quem rompeu depois de ouvir que não seria escolhido como o nome governista à sucessão. O liberal tem sido tão caninamente fiel ao comando de Morando que já se fala, nas rodinhas, que, para ele, é Deus no céu e Orlando na terra – ou o inverso!

BASTIDORES

Governo paralelo

A seis meses da eleição que vai escolher o sucessor do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), aliados de primeira hora do pré-candidato governista, Tite Campanella (PL), já conversam nos bastidores sobre a composição da futura administração. Um dos mais ativos é advogado Filinto Teixeira (foto), que tem dialogado com frequência com a colega Patrícia Veronesi sobre a composição da Pasta da Fazenda a partir de 1º de janeiro de 2025 – tudo à revelia do tucano. Para que os planos se concretizem é preciso, claro, ganhar antes nas urnas.

Por cima

A direção nacional do PT estaria iniciando articulações com o PSB no sentido de reproduzir em Santo André a aliança que ocorreu em São Bernardo. As conversas, incipientes, são conduzidas no sentido de fazer com que o vereador pessebista Eduardo Leite desista da pré-candidatura a prefeito e seja candidato a vice na chapa encabeçada pela petista Bete Siraque.<EM>

Podemos

Daniel Buissa, diretor da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) e coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores, filiou-se ao Podemos. Empresário da área educacional, ele concorreu a vereador em 2020 e obteve 1.685 votos, tornando-se o primeiro suplente do PV, legenda da qual se desfiliou na janela partidária.<EM><EM>

Ruído

A comunicação do prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), sofreu baixa significativa. Raphael Bettega, um dos principais criadores de conteúdo das redes, não faz mais parte da equipe. O profissional deve migrar à pré-candidatura de Gabriel Roncon (Progressistas).

Contrariedade

O vereador Professor Jobert Minhoca (Podemos) esteve em Brasília na quarta-feira, quando se encontrou com o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, que não teria se mostrado lá muito satisfeito com os rumos do partido em Santo André, onde é dirigido por Ailton Lima.