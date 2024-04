Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, faz desabafo nas redes sociais: - Sou uma pessoa de verdade

Nesta quinta-feira, dia 11, Camila Moura usou as redes sociais para fazer mais um desabafo desde a separação de Lucas Buda. Após o marido sair do BBB24 e a professora contar no Mais Você que teve uma tentativa de contato ignorada, ela gravou vídeos agradecendo a todo o carinho que está recebendo.

Nos Stories do Instagram, Camila frisou que está passando por um momento complicado em meio a um turbilhão de emoções e está focada em viver um dia de cada vez.

- Passando aqui para agradecer as mensagens de carinho e dizer o óbvio, que existe uma vida real, pessoas com sentimentos e emoções por trás da telinha do celular. Sou uma pessoa de verdade. Tenho que lidar com turbilhões de coisas como todo mundo tem que lidar. Tô bem, nada melhor do que uma noite de sono, uma sessão de terapia para colocar a cabeça no lugar e seguir adiante... Nada melhor do que um dia após o outro, esse tem sido o meu mantra.

Em seguida, a ex-esposa de Lucas garantiu que em breve retornará completamente reerguida.

- Vou botar minha carinha no sol, salgar o bumbum, lavar a alma no mar. É assim, um passo de cada vez, um degrauzinho de cada vez, sou um ser humano. A gata vai se reerguer. Já venho aí toda reerguida em breve, mas respeitando meu limite. Tenho que seguir com meus compromissos, a vida não para.

Vale lembrar que a historiadora entrou com um pedido de divórcio litigioso após ver o brother se aproximar de Pitel na casa mais vigiada do Brasil. Os dois ainda não se encontraram pessoalmente desde a eliminação de Buda.