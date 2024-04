Família revela causa da morte de Danilo Queixada, ex participante do programa Ídolos

Ex-participante do programa Ídolos, da Record TV, Danilo Queixada foi encontrado morto em Nice, na França no dia 30 de março. Nesta segunda-feira, dia 10, foi revelado pela família dele a causa da morte. Segundo o colunista Marcos Bulques, do site Conexão Entrevista, a irmã dele, Tatiane Celeste, contou que o artista foi vítima de infarto.

- O resultado que foi nos passado pelo hospital que fez o procedimento foi infarto, disse ela.

A previsão é que o corpo dele chegue ao Brasil no dia 16 de abril para que a família possa fazer a última despedida com o velório e o sepultamento. Danilo Passos, mais conhecido como Danilo Queixada estava na Europa desde 2020 em busca de uma vida melhor para sua família.