Packers e Eagles se enfrentam no primeiro jofgo da NFL no Brasil

A NFL (Liga dos Estados Unidos de Futebol Americano) definiu o Green Bay Packers, quatro vezes campeão do SuperBowl, como os adversários do Philadelphia Eagles na primeira partida da história do torneio realizada na América do Sul. O anúncio foi realizado na manhã de ontem pelo vice-presidente da organização, Gerrit Meier. O prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB) também participou do evento.

A partida será no dia 6 de setembro, na Neo Química Arena, e será válida pela primeira rodada da temporada 2024/2025 da liga americana.

O jogo no Brasil faz parte do projeto de expansão da NFL pelo planeta, explorando novos mercados. Em 2023, a competição mandou partidas em Londres, na Inglaterra, e em Frankfurt, na Alemanha.

O prefeito Ricardo Nunesse mostrou animado com o evento. “O confronto entre Packers e o Philadelphia Eagles é um momento emocionante para a cidade de São Paulo. As franquias certamente farão um jogo histórico”, disse,

Informações sobre ingressos, valores e detalhes sobre o evento serão divulgados em breve, No entanto, os torcedores já podem fazer o cadastro no site oficial da NFL.

Além do Brasil, neste ano a liga passará novamente por Inglaterra e Alemanha.