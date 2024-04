Partido Novo confirma Mário Bohm: ‘Somos a verdadeira oposição’

O atual cenário pré-eleitoral em São Caetano aponta polarização entre dois grupos políticos tradicionais, o liderado pelo atual prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), que para sua sucessão anunciou apoio ao vereador Tite Campanella (PL) com a secretária de Saúde Regina Maura (PSD) de vice, e outro coordenado por Fabio Palacio (Podemos), pré-candidato a prefeito que ainda não deu indicações sobre quem será o seu ou a sua vice.

Como contraponto, o Partido Novo lança o empresário Mario Bohm, que voltará às urnas para disputar o Palácio da Cerâmica. Em 2020, Bohm também concorreu e levou a legenda a obter a terceira maior votação na cidade. “O Novo é de fato a oposição na cidade. A única candidatura fora da máquina”, diz o pré-candidato ao Executivo são-caetanense.

Em entrevista ao Diário, o empresário afirma ser o único pré-candidato diferente, uma vez que os players que polarizam a disputa nesse momento representam o mesmo grupo político. “Fabio Palacio já foi vereador da base do Auricchio na Câmara, Tite e Regina integram o governo. É preciso se libertar da dessa prisão política, desse mesmo grupo que governa São Caetano há anos. É preciso evoluir e progredir”, dispara.

À frente de quatro empresas na área de tecnologia e inteligência artificial, Mário Bohm foi um dos responsáveis pela criação do Observatório Social em São Caetano, entidade sem fins lucrativos que fiscaliza os atos administrativos financeiros do Poder Público, ressalta que a cidade precisa apostar no gerenciamento de dados para promover mais agilidade nos serviços e não cometer injustiças, como o cancelamento do Cartão São Caetano e consequentemente de benefícios pelo fato de assistentes sociais não localizarem os moradores em casa, em horário comercial.

Caso vença as eleições, Mario Bohm salienta que utilizará toda sua experiência no ramo privado para administrar a cidade. Para o pré-candidato, assim como nas empresas, quando não há concorrência a qualidade cai e não há estímulos para melhorias. “Por isso, a minha experiência como empresário será o contraponto.”

SEM REPRESENTANTE

Nas eleições municipais de 2020, o Partido Novo conquistou uma cadeira na Câmara Municipal de São Caetano com Thai Spinello. A vereadora, porém, se desfiliou da sigla no início do ano e engrossou as fileiras do PSD. Como a saída da parlamentar foi acordada entre as partes, Spinello não perdeu a vaga por infidelidade partidária.

Sobre essa baixa no Legislativo, Mario Bohm esclarece que aconteceu por divergências. “Princípios valem mais do que o lucro. A parlamentar desagradava o núcleo do Novo devido à falta de alinhamento partidário e atitudes isoladas. Ela estava votando com a máquina e aquilo não agradava. O Novo não passa pano para isso. Para nós é melhor perder alguém que não respeitava os princípios, aquilo que defendemos, do que mante-la só para fazer o partido crescer”, conclui.

Novo realiza convenção municipal hoje