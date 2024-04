Pirelli anuncia oportunidades para estágio em São Bernardo e na Capital

A Pirelli, indústria automotiva, abre inscrições para estagiários, com bolsa auxílio que varia de R$ 756,00 a 1869,84. A posição oferece benefícios e é voltada para unidades como São Bernardo, São Paulo, Campinas, Barueri, Cabreúva, além de Feira de Santana, na Bahia.

São 28 vagas disponíveis, com data de início do trabalho prevista para 15 de julho em áreas de Engenharia (Mecânica, de Produção, Automação e Controle, Elétrica, Química e Outras); Financeiro, Contabilidade, Economia e Controladoria; Jurídico; Marketing, Comercial, Vendas e Negócios; RH, Comunicação, Diversidade e Responsabilidade Social; HSE (Saúde, Segurança e Meio Ambiente); Secretariado/Administração/Backoffice/Facilities; Supply Chain, Logística, Compras e Suprimentos; e TI (Infraestrutura, Desenvolvimento e Sistemas).

De acordo com a divulgação da empresa, a carga de trabalho dos novos estagiários será de seis horas por dia. Enquanto isto, a bolsa auxílio oferecida será distinta: ao Nível Técnico: entre R$ 756,00 e R$ 1.198,26; Ensino Superior/Bacharelado, Tecnólogo e Licenciatura: de R$ 1189,44 a 1869,84.

Os interessados em participar do processo devem fazer a inscrição pelo site oficial https://estagiopirelli.com.br até 5 de maio. Por lá, o candidato fará teste em plataformas de inteligência artificial, participando também de bate-papos online com o RH e gestores.

Na listagem de benefícios estão: seguro de vida, assistência médica (não extensivo à dependentes), cesta de Natal, Gympass, Programa Plenamente (apoio à saúde mental), cesta de Natal, desconto de 30% em pneus, recesso (15 dias a cada 6 meses), vale-refeição ou restaurante no local (o que varia de acordo com a localidade do estágio), auxílio-transporte e/ou fretado (varia de acordo com a localidade), Programa Sempre Bem (para pessoas portadoras de doenças crônicas), PitStop de descontos (série de descontos em lojas físicas e virtuais dos mais diversos segmentos. É possível aproveitar descontos em cursos, restaurantes, viagens, entre outros benefícios).