Na terça, Escola de Saúde e Bem-Estar Animal de São Caetano abre inscrições do primeiro curso

As inscrições para as primeiras turmas na Escola de Saúde e Bem-Estar Animal da Prefeitura de São Caetano devem abrir na próxima semana. A partir da terça-feira (16), serão aceitas candidaturas presenciais, na Rua São Paulo, 2.124, Bairro Santa Paula, das 9h às 16h. As vagas são limitadas e gratuitas.

De acordo com a Prefeitura, os requisitos para a capacitação são: idade mínima 18 anos, ser morador da cidade e ter ensino médio completo. É preciso apresentar comprovante de endereço, cópia de documento com foto e comprovante de escolaridade. O curso terá duração de 51h/a.

As inscrições são presenciais com oferta de 50 vagas mais 10 de cadastro reserva. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada e na apresentação correta de toda documentação.

AS AULAS

Serão ensinadas técnicas de banho em cães e gatos, corte de unhas, limpeza de orelhas, escovação de pelos, tosa higiênica e tosa geral. As aulas começam no dia 6 de maio, inicialmente em três turmas, sendo a turma I de segundas-feiras, das 13h às 16h; a turma II de quartas- feiras, das 9h às 12h; e a turma III de sextas-feiras, das 9h às 12h.