Isabelle, Beatriz e Davi formam penúltimo paredão do BBB24

Noite agitadíssima na casa mas vigiada do Brasil! Estão na disputa pela permanência Isabelle, Beatriz e Davi, do vigésimo paredão do reality show. Após a eliminação de Buda, aconteceu também mais uma disputada pela liderança, na qual Matteus levou a melhor.

Para quem não lembra, Isabelle foi indicada por Matteus, que venceu a prova do líder. Depois, os brothers votaram de forma aberta. Davi e Beatriz receberam dois votos cada e o líder teve que desempatar, escolhendo o motorista de aplicativo para ir ao paredão.

Depois, em contragolpe, Davi escolheu Beatriz e fechou o paredão triplo. Nesta final, o BBB 24 ocorre em modo turbo. Na quinta, haverá a eliminação e, depois, a última prova do líder, que define também o primeiro finalista. A temporada está programada para acabar na terça-feira que vem, 16 de abril.