Lucas Henrique é o décimo nono eliminado do BBB24

Aconteceu na noite desta terça-feira, dia 9, mais uma eliminação no BBB24. Nesta semana, disputaram a preferência do público Alane, Isabelle e Lucas Henrique, no entanto, o professor de capoeira acabou deixando o jogo com 64,69% dos votos.

Vale lembrar que o brother acabou no décimo nono paredão da temporada após Davi, que venceu sua primeira disputa pelo trono, indicá-lo direto para a berlinda. Logo após a eliminação, haverá uma nova disputa pela liderança, seguida de uma nova formação de paredão. Nesta reta final, o reality ocorre em modo turbo, com mais de uma eliminação por semana.

A temporada está programada para acabar na terça-feira que vem, 16 de abril.