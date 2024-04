Tiroteio deixa estudante de universidade morto e duas crianças feridas na Baixada Fluminense

Um tiroteio registrado na tarde desta segunda-feira, 8, na cidade de Seropédica, na Baixada Fluminense, provocou a morte de um estudante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e deixou duas crianças feridas. Bernardo Paraíso tinha 24 anos e cursava Ciências Biológicas. A instituição de ensino cancelou as atividades acadêmicas que estavam agendadas para a noite desta segunda.

"É com imenso pesar que comunicamos o trágico falecimento do discente Bernardo V. Paraiso, aluno de Ciências Biológicas, na tarde desta segunda-feira, dia 08/04, vítima dos episódios de violência que ocorreram no km 49, do município de Seropédica, nesta data", disse a universidade em nota.

A Polícia Militar do Rio confirmou que criminosos entraram em confronto no Centro de Seropédica e que o tiroteio provocou a morte de uma pessoa e deixou duas crianças feridas,

Agentes do 24º Batalhão da PM, de Queimados, cercaram a região quando souberam da ocorrência, disse a PM. Os policiais prenderam um homem, ferido por disparo, e apreenderam com ele uma granada, um fuzil e duas pistolas.

Outro suspeito foi localizado nas proximidades, mas já sem vida. Ao seu lado, foi encontrada uma granada.

"De acordo com o comando da unidade, chegando ao local, um homem foi preso, quando encontrado na região ferido por disparos e com ele, foram apreendidos 1 fuzil e 1 arma. Outro homem foi encontrado no local já em óbito e próximo a ele, foi localizada uma granada. Duas crianças também atingidas pelos disparos durante o confronto foram socorridas para o Hospital de Saracuruna", informou a Polícia Militar

Por conta do tiroteio e da morte de Paraíso, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro cancelou as atividades acadêmicas nesta segunda.

"Informamos que, devido aos últimos acontecimentos ocorridos nesta tarde do dia 8/4, segunda-feira, no centro do km 49 do município de Seropédica, a Administração Central da UFRRJ está suspendendo todas as atividades acadêmicas e administrativas presenciais do turno noturno da presente data", disse a instituição em nota publicada nas redes sociais.

Os estudantes e pais de alunos pedem à universidade que o prazo da suspensão das aulas seja estendido, ou que as atividades sejam realizadas de forma online nesta semana, em razão do clima de insegurança na região.

"Minha filha estuda aí (UFRRJ) e o ônibus dela passa justamente nessa área de conflito. É inadmissível ter aula nessas condições, colocando a vida dos alunos e funcionários em risco. Hoje com a tecnologia que temos, dá perfeitamente (para) ter aulas online, assegurando assim o que é realmente importante: a vida humana", disse uma usuária.