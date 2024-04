Fiz a escolha certa, declara Danilo Lima sobre apoio a Marcelo

Presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (PSDB) disse ontem que “existem concepções diferentes” sobre o que seja continuidade na política. Foi a resposta do tucano à declaração do prefeito Orlando Morando (PSDB), que, no domingo, disse que havia escolhido a sobrinha, Flávia Morando (União Brasil), como nome governista à sucessão para dar “continuidade” à gestão.

“O Orlando fez a escolha dele e eu a minha. Tenho a consciência tranquila de que fiz a opção certa”, discorreu o presidente do Legislativo em entrevista ao Diário. Na quinta-feira, um dia depois que o prefeito anunciou Flávia como pré-candidata, Danilo Lima anunciou seu desembarque do governo ao lado de outros 12 vereadores da base.

No domingo, Danilo foi visto ao lado de Morando em caminhada de conscientização sobre o autismo promovida pelo Paço, o Autista’s Day. O presidente da Casa afirmou que cumpria o papel institucional de representar a Casa de Leis e que, apesar do caminho eleitoral divergente, manterá o relacionamento com o Paço. “Tenho certeza de que política é isso. Mesmo com ideais diferentes, eu respeito a opção do Orlando. Não deixo de lado minha opinião. Ela já está formada”, discorreu.

Apesar de dizer que acata a opinião de Morando, de optar por uma parente em vez de escolher alguém do grupo como candidato governista, Danilo comentou o cenário de Santo André, onde, provavelmente, o prefeito Paulo Serra (PSDB) vai indicar o secretário de Saúde, Gilvan Júnior (PSDB) como nome do governo à sucessão, em outubro – o vice deverá ser o ex-secretário Leandro Petrin (PSD).

“Na política existem concepções e situações diferentes, mas pelo pouco que conheço das questões de Santo André, acredito que o Paulo Serra escolheu estes nomes por entender ser a continuidade do governo”, comparou o presidente do Legislativo são-bernardense ao ser questionado pelo Diário.

Danilo também deixou claro que entende que a continuidade da administração atual não é Flávia, mas o ex-vice-prefeito e ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos), que é seu primo. “Não há ressentimento (sobre a escolha de Morando), no entanto, é preciso entender que, juntos, podemos melhorar a cidade e o que vale, para nós, é o bom trabalho realizado em conjunto ao longo dos anos”, alfinetou.

DISSIDÊNCIA

Além de Danilo Lima, um bloco com outros 12 vereadores que davam sustentação ao governo de Orlando Morando no Legislativo passaram a engrossar a coalizão de apoio a Marcelo Lima.

Integram o grupo o líder do governo na Câmara Ivan Silva (Progressistas), e os vereadores Joilson (sem partido), Gordo da Adega (Republicanos), Palhinha (Avante), Netinho Rodrigues (Progressistas), Dr. Manoel (Cidadania), Toninho Tavares (PSDB), Fran Silva (PSD), Reginaldo Burguês (Podemos), Aurélio (Podemos), Ary de Oliveira (PSDB) e Henrique Kabeça (PSDB).