Amigo de Sacha Baron Cohen e Isla Fischer revela real motivo por trás do divórcio

Em meio à todo o bafafá do divórcio dos atores Sacha Baron Cohen e Isla Fischer, um amigo dos dois explicou a decisão deles ao dar um depoimento ao jornal britânico Daily Mail. Se mantendo no anonimato, o amigo do ex-casal afirmou que a decisão surgiu devido a um recorrente desentendimento acerca do local onde os artistas e seus filhos morariam.

Aparentemente, o intérprete de Borat queria passar a viver em Londres, na Inglaterra, enquanto a estrela de Truque de Mestre desejava seguir morando na Austrália. O Daily Mail ainda relata que, em 2023, Cohen e Fischer teriam dado início a uma busca por uma casa na cidade londrina. No entanto, como dito, enquanto o ator tinha planos de fazer da capital inglesa a residência fixa de sua família, a atriz queria ficar em seu país natal.

Ele cresceu em Hammersmith [bairro londrino], é muito próximo de sua família e estava se coçando para voltar para Londres, enquanto sua esposa é mais feliz na Austrália. As discordâncias deles em relação à moradia acabou impactando, relatou o jornal.

Para quem não sabe, Sacha Baron Cohen e Isla Fischer são papais de duas meninas e um menino. A primogênita do, agora, ex-casal tem 16 anos de idade, enquanto a filha do meio tem 13 anos e o caçula apenas nove.

Voltar para o Reino Unido [foi um desejo de Cohen que] veio do nada. Eles estavam vivendo longe do Reino Unido há alguns anos e não esperavam voltar. Mas as coisas acabaram ficando difíceis e, como dizem, casa é onde está o seu coração. Talvez o Sacha tenha achado que seria melhor assim, mas não foi. As coisas só desandaram desde então, relatou a suposta fonte.

A família se mudou para Sydney em 2020, durante a pandemia do novo coronavírus. Aí em 2021 eles foram viver em Perth, próximo da família de Fisher. Vale notar ainda que a imprensa internacional também noticiou que a atriz contratou a advogada de celebridades Fiona Shackleton para representá-la no processo de divórcio.

A profissional já cuidou de divórcios de famosos como o músico Paul McCartney, o Rei Charles III e o Príncipe Andrew. Ainda mais, a motivação por trás de ir atrás de uma advogada tão experiente seria a alta fortuna conjunta dos atores, que é dita por girar em torno de 256 milhões de reais.