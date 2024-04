Billie Eilish divulga teaser de novo álbum e web compara com funk brasileiro

Logo depois de fazer um baita suspense e adicionar todos os seus seguidores do Instagram na lista de melhores amigos dos Stories para promover o novo álbum, Billie Eilish divulgou finalmente o primeiro teaser do projeto. Contudo, o que mais chamou a atenção dos fãs brasileiros foi a semelhança com o funk Malandramente, de Dennis e Mc's Nandinho & Nego Bam.

Hit me hard and soft. Meu terceiro álbum sai em 17 de maio. Realmente não poderíamos estar mais orgulhosos deste álbum e mal podemos esperar para que vocês o ouçam. Amo vocês, escreveu.

No vídeo, Eilish apareceu afundando em águas escuras e uma mão aparecendo para resgatá-la. Ao fundo, dá para ouvir uma rápida batida de música que lembra bastante o funk brasileiro lançado em 2016. No Twitter, os internautas não perderam a oportunidade e dispararam:

Morrendo que a Billie roubou o sample de malandramente.

Queria viver numa realidade em que isso fosse um Funk com sample de Malandramente e Anitta fosse o feat.

O vídeo que a Billie postou com a batida igualzinha de malandramente KKKKKKKKKKKKKK.