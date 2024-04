No Jaçanã? Adoniran Barbosa morava em Santo André

Os versos ‘Moro em Jaçanã/Se eu perder esse trem/Que sai agora às onze horas/Só amanhã de manhã’ nunca foram sobre o distrito situado na Zona Norte da Capital. As frases, na verdade, revelam um truque do músico Adoniran Barbosa, figura mais emblemática do samba paulista, para melhor rimar. As escritas, que fazem parte da canção Trem das Onze, na verdade, são fruto da vivência de Adoniran em Santo André, onde morou entre 1924 e o início dos anos 1930.

Nascido em Valinhos, Interior de São Paulo, Adoniran Barbosa, cujo nome de batismo era João Rubinato, morreu em 3 de novembro de 1982, aos 72 anos, com alguns deles vividos na região. Adoniran morou na Rua Doutor Cesário Mota, no Centro de Santo André, sendo que seu maior clássico se referia a sua estadiano município, mas o nome da cidade andreense não encaixava na música, já que ‘Jaçanã’ rimava melhor com ‘amanhã de manhã’. A música seria sucesso depois também na voz do grupo Demônios da Garoa.

“Todo mundo estranhou quando Adoniran compôs Trem das Onze e em vez de falar que morava em Santo André colocou Jaçanã”, disse o amigo do artista, Atílio Guidugli, em 1982, ao Diário. O restante do que escreveu também fazia parte de seu cotidiano. “Sua mãe não dormia enquanto ele não chegava”, afirmou Guidugli. Ainda em Santo André, Adoniran trabalhou como tecelão e pintor, revelando também outras profissões em entrevista à TV Cultura, em 1972, no programa Ensaio.

“Em Santo André fui encanador de água e esgoto. Fui mascate (mercador ambulante), vendia retalho de tecidos na rua e meia. Fazia samba no caminho, andando.” Quase no fim da vida, em 1979, o artista voltou à cidade andreense, visitando a Escola de Samba Estação Primeira de Santo André, em Utinga.

HOMENAGEM

Santo André tem hoje sociedade carnavalesca que presta homenagem ao artista: são os Embaixadores da Maloca do Barbosa, que conta com cerca de 500 participantes. No Carnaval deste ano, a Maloca atraiu cerca de 700 pessoas e percorreu as ruas Senador Flaquer, Oliveira Lima, Primeiro de Maio, Monte Caseiros, Bernardino de Campo, até chegar à estação ferroviária Prefeito Celso Daniel.

Em 2016, uma instalação artística foi idealizada e instalada em homenagem ao aniversário da cidade de Santo André e a Adoniran Barbosa, uma parceria entre a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e a Secretaria de Cultura do município. A obra era temporária, porém agradou aos passageiros que pediram para mantê-la no local.

Intitulada Trem das Onze, a exposição de grafite digital, assinada pelo artista gráfico Bruno de Nadai, inspirou-se em momentos da vida e obra do compositor Adoniran Barbosa e fazia parte do projeto Ocupação Adoniran, realizado na Estação Prefeito Celso Daniel.