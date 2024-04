Após retornar a Brasília no domingo, Haddad chega ao Ministério da Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou perto do fim do período da manhã desta segunda-feira, 8, ao Ministério da Fazenda, em meio aos ruídos envolvendo a crise da Petrobras. Ele costuma chegar ao prédio em Brasília por volta de 9 horas da manhã. Não foi informado onde ele estava antes.

Haddad chegou no domingo à capital federal, após ter sido convocado para uma reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mas que foi cancelada porque o vazamento do encontro teria irritado Lula.

Haddad participaria de um evento promovido pelo jornal Valor Econômico, em São Paulo, nesta segunda-feira, mas cancelou a participação porque retornou à Brasília na noite do domingo.

Ainda não constam novos compromissos na agenda oficial do ministro, mas o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que ele deve participar de um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no início da tarde.

Também deve ter despachos internos na Fazenda com o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Appy, no período da tarde.

Haddad terá reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva às 18 horas, conforme consta na agenda do chefe do Executivo.