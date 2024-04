Produção de veículos cai 11,8% em março contra março de 2023, diz Anfavea

Prejudicada pela queda nas exportações, a produção de veículos recuou 11,8% no mês passado, na comparação com o mesmo mês de 2023. Frente a fevereiro, a produção das montadoras subiu 3,2%, com 195,8 mil unidades saindo das linhas de montagem em março, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 8, pela Anfavea, a associação das montadoras instaladas no País.

O resultado leva para 538 mil veículos o total produzido no primeiro trimestre, agora apenas um modesto crescimento de 0,4% em relação aos três primeiros meses do ano passado. A previsão da Anfavea para todo este ano é de crescimento de 6,2% da produção.

Apesar do recuo no comparativo interanual, a associação destaca que a produção, próxima a 200 mil unidades, foi a melhor desde novembro, acompanhando a crescente demanda do mercado interno.

Vendas

As vendas de veículos novos em março, de 187,7 mil unidades, recuaram 5,7% na comparação com o mesmo mês de 2023. Apesar disso, o setor mostrou uma melhora no ritmo diário, chegando pela primeira vez no ano a 9,4 mil veículos vendidos a cada dia útil. Essa média também supera, em 8,5%, a do mesmo mês do ano passado.

Em relação a fevereiro, março mostrou crescimento de 13,6% na comercialização de veículos novos. Assim, o primeiro trimestre fechou com alta de 9,1% nas vendas, com 514,6 mil veículos emplacados no Brasil em três meses.

O desempenho reflete a melhora nas condições de crédito, em decorrência da queda dos juros, além da demanda firme das locadoras de automóveis.

Exportações

As exportações, por outro lado, seguem fracas, com queda de 28% em março contra o mesmo período do ano passado.

Na comparação com fevereiro, os embarques do mês passado, de 32,7 mil veículos, subiram 6,5%. Com isso, as exportações das montadoras tiveram queda de 28% no primeiro trimestre, somando no período 82,2 mil veículos brasileiros vendidos ao exterior, tendo México, Argentina, Colômbia e Chile como os principais destinos.

Emprego

O balanço da Anfavea mostra ainda que as montadoras criaram 738 vagas de trabalho no mês passado.

O setor emprega agora 101,4 mil trabalhadores.