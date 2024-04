Sabrina Sato e filha prestigiam Nicolas Prattes em maratona de corrida em Paris: Nosso campeão!

Sabrina Sato, acompanhada da filha Zoe, viajou até Paris, na França, para ir ao encontro do namorado, Nicolas Prattes. Neste domingo, dia 7, o ator correu a Maratona de Paris e recebeu um enxurrada de carinho da amada.

Logo após a corrida, o famoso revelou ter batido seu recorde: a corrida, de mais de 42 quilômetros, foi feita dentro de duas horas, quarenta e seus minutos e vinte e oito segundos.

- Eu sabia que era possível. Eu tenho as melhores pessoas do meu lado, celebrou ele sem conter as lágrimas.

Sabrina Sato mostrou sua torcida com um cartaz na mão e um beijo apaixonado após o ator passar pela linha de chegada.

- Nicolas, nós amamos você! Parabéns, dizia o cartaz.

Quem também marcou presença foi Gisele e Fernanda Prattes, mãe e irmã de Nicolas, respectivamente. Vale notar ainda que, em mais postagens, a apresentadora compartilhou um clique fofíssimo onde aparece com Zoe, fruto de seu antigo relacionamento com Duda Nagle, no colo e beijando o namorado.

- Nosso campeão, afirmou ao se declarar através dos Stories do Instagram.

Confira o registro de Sabrina, Zoe e Nicolas, originalmente publicado nos Stories da apresentadora: