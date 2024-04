Israel retira tropas do sul de Gaza, mas ainda quer eliminar Hamas da região

Militares de Israel anunciaram neste domingo que estavam retirando algumas forças de um reduto do Hamas no sul de Gaza, após uma fase importante de sua ofensiva. Com isso, a presença de tropas israelenses no território atingiu um dos níveis mais baixos desde o início da guerra, que já perdura seis meses.

As forças israelenses vão se recuperar e se preparar para futuras operações, enquanto um número significativo permanece em outros locais de Gaza, disseram militares do país que falaram sob condição de anonimato. A 98ª Divisão de paraquedistas operou em torno da cidade de Khan Younis, o principal foco de Israel nos últimos meses.

Israel prometeu uma ofensiva terrestre na cidade de Rafah, no extremo sul de Gaza, considerada o último reduto do Hamas, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse no domingo ao seu gabinete que a vitória significa "a eliminação do Hamas em toda a Faixa de Gaza, incluindo Rafah".

Rafah abriga cerca de 1,4 milhão de pessoas, mais de metade da população de Gaza. A perspectiva de uma ofensiva suscitou o alarme global, inclusive por parte do principal aliado israelense, os Estados Unidos, que exigiram um plano credível para proteger os civis.

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse à ABC que os EUA acreditam que a retirada parcial de Israel "é realmente apenas uma questão de descanso e reequipamento para estas tropas que estão no terreno há quatro meses, e não necessariamente, pelo que podemos dizer, indicativo de alguma nova operação para essas tropas."