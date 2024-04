Frio e chuva em São Paulo? Veja a previsão para outras regiões

Depois de dias quentes na capital paulista, a expectativa é de que a temperatura comece a cair nesta semana, principalmente a partir da próxima sexta-feira, 12. Nesta segunda-feira, 8, a variação ficará entre 19ºC e 30ºC. Na terça-feira, 9, a máxima não passará dos 26ºC. Ao longo da semana ainda haverá uma oscilação nos termômetros.

Neste domingo, 7, a capital paulista amanheceu com céu encoberto, névoa úmida e leve sensação de frio. No decorrer do dia, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os ventos úmidos que sopram do mar mantêm o céu com variação de nuvens e curtos períodos de sol, mas sem previsão de chuva significativa para a capital paulista.

Nesta segunda-feira, o dia começa com sol entre poucas nuvens. "A condição meteorológica favorece a elevação da temperatura, que chega facilmente aos 30°C durante a tarde. A previsão é de chuva rápida na forma de pancadas isoladas no período da noite, porém com baixo volume", acrescenta o órgão municipal.

Nos próximos dias, porém, a temperatura diminui, amenizando o forte calor registrado nos últimos dias. De acordo com a Meteoblue, a temperatura deve cair nesta semana, especialmente a partir da próxima sexta-feira. A segunda quinzena deve iniciar com tempo nublado e chuvoso. As chuvas mais significativas estão previstas a partir do dia 14, devendo persistir pelo menos até o dia 18.

Veja a previsão do tempo para os próximos dias em São Paulo:

Segunda-feira: entre 19ºC e 30ºC;

Terça-feira: entre 21ºC e 26ºC;

Quarta-feira: entre 20ºC e 29ºC;

Quinta-feira: entre 20ºC e 26ºC;

Sexta-feira: entre 20ºC e 23ºC;

Sábado: entre 19ºC e 23ºC;

Domingo: entre 20ºC e 25ºC.

Interior do País continua com fortes pancadas de chuva

Conforme a Climatempo, a chuva tem sido persistente em áreas do Norte e Nordeste do Brasil, além de Mato Grosso e Goiás.

Este domingo deve começar com muita nebulosidade e tem chance de chuva a qualquer hora do dia em uma faixa que vai desde o norte de Goiás até o leste do Pará e costa norte nordestina, segundo a empresa de meteorologia. Nas capitais Palmas, Belém e Teresina, há possibilidade de chuva ao longo de todo o dia com grandes volumes acumulados. "Em Cuiabá, Goiânia e no Distrito Federal também há condições para chuva forte, mas essas pancadas devem começar apenas à tarde."

O cenário deve se repetir pelo menos até terça-feira. "Em boa parte do Centro-Oeste, leste do Pará e no Matopita (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) as fortes pancadas de chuva devem continuar ocorrendo", acrescenta a Climatempo.

Em áreas onde o solo já está saturado, o risco de transtornos é maior. "Problemas como pontos de alagamentos e enchentes podem ser observados nessas regiões. Chove forte em um curto período de tempo", alerta a empresa de meteorologia.

O que fazer para amenizar os efeitos dos alagamentos:

Evite transitar em ruas alagadas;

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores;

Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento de trânsito de sua região. Também acione a defesa civil, em caso de situações de risco.