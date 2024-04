Pequenos dinossauros

Uma nova era jurássica no Grande ABC! Em meio às ruas e prédios da região, os dinossauros Ágatha, Enzo, Helena e Kauê não são tão grandes e ferozes quanto seus distantes familiares, mas se unem para contar a história por trás dos gigantes animais que um dia habitaram as terras tupiniquins na animação Parquinho Jurássico. Produção totalmente brasileira e criada no Grande ABC, a série promete encantar e educar crianças e adultos sobre nossa rica pré-história.

Desenvolvido pela produtora da região Ibirá Cultural, e com grande parte da equipe de produção do Grande ABC. Parquinho Jurássico é uma série musical educativa com personagens compostos por espécies de dinossauros encontradas no Brasil e na América Latina. Na trama, o público conhece os dinossauros Ágatha, Enzo, Helena e Kauê, com as danças, brincadeiras e histórias dessas criaturas que viveram há mais de 70 milhões de anos nas terras brasileiras.

Ágatha, uma Pterossauro cearense, chega a São Paulo e encontra seus amigos Kauê e Enzo. Juntos, eles embarcam em uma aventura musical cheia de descobertas sobre os dinossauros brasileiros. Já Enzo, um Austroposeidon Magnificus, é o dinossauro mais novo da turma. Dócil, faminto e preguiçoso, ele adora dançar apesar de sua desengonçada aparência.

Kauê, um Abelissauro paulista, é um grande amigo, muito criativo e carismático. Ele não gosta que riam de seus braços curtos, adora música e brincar com seus amigos Enzo e Ágatha. Helena, uma Oxalaia Quilombensis, é fascinada por água e nada muito bem. Adora ciências, especialmente paleontologia. Temperamental, ela fica brava com facilidade, mas nada que um bom mergulho não resolva.

Em Parquinho Jurássico, a turma solta a voz para contar um pouco sobre as espécies de dinossauros e sua evolução, incentivando as pessoas a terem bons hábitos, como lavar as mãos, escovar os dentes, respeitar as diferenças e brincar ao ar livre. Cada episódio da série conta com uma música original, composta e arranjada especialmente para ela, retratando a diversidade musical e cultural brasileira.

O projeto é dirigido pelo animador, ilustrador e cartunista Rafael Francisco, e também tem como criadora a documentarista, produtora executiva e gestora cultural Denise Szabo. O primeiro episódio já está disponível no Youtube (https://youtu.be/he9AdU_nKA0?feature=shared), além disso, a animação foi apresentada em espaços de educação da região.