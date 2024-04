Republicanos filia diretor de escola e visa a vice de Penha

Diretor da Escola Estadual Edmundo Luiz Teixeira de Nobrega, o educador Pedro Souza Campos oficializou na sex-ta-feira sua filiação ao Republicanos. Ato, realizado na presença do presidente municipal do partido, Cleson Alves, e da prefeita Penha Fumagalli (PSD), fortalece as especulações sobre a possível indicação do professor como vice-prefeito na chapa governista nas eleições de outubro.

Com uma carreira dedicada à educação por quase três décadas, Campos é figura emblemática na comunidade educacional. Inspirado por sua mãe, Rosely, professora de História e Geografia da rede pública, o diretor tem paixão pelo ensino. Desde que assumiu o comando da Edmundo Teixeira, no bairro de Santa Tereza, em 2018, promoveu série de iniciativas que aproximaram a escola da comunidade.

Dentre elas, destacam-se a organização de eventos como o Natal Solidário, além de promover atividades pedagógicas que integram jogos eletrônicos ao aprendizado. Mais recentemente, realizou plenária que viabilizou a expansão do Instituto Federal para o município de Rio Grande da Serra.