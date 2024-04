Jefferson Magno abre mão de pré-candidatura para apoiar Marcelo Lima

Jefferson Magno (PRTB) abriu mão da pré-candidatura à Prefeitura de São Bernardo do Campo para apoiar Marcelo Lima (Podemos). O anúncio foi feito pelo empresário na tarde deste sábado (6).

Quinto colocado na corrida pelo Paço Municipal de São Bernardo, segundo a última pesquisa Paraná do Diário, Jefferson se filiou ao PRTB, partido que estará no arco de aliança de Lima, segundo colocado na mesma pesquisa. O empresário leva também para o arco de alianças seu pré-candidato a vice, o Dr. Hato, que se filiou ao Avante.

"Tomei esta decisão para o bem da cidade e acredito que estou indo para o grupo dos melhores nomes para administrar São Bernardo e dar continuidade ao crescimento dela", afirmou em comunicado encaminhado à imprensa, que confirma que Jefferson havia sido convidado para apoiar também outros pré-candidatos.

Lima se filiou ao Podemos e confirmou sua pré-candidatura na quinta-feira (4) na presença da deputada federal e presidente nacional do partido, Renata Abreu. O candidato recebeu ainda apoio de demais vereadores da base de sustentação do governo do atual prefeito, Orlando Morando (PSDB).