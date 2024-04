Cachorrão segura Sertãozinho, vai à semi e fica a dois jogos do acesso

O EC São Bernardo segurou o 0 a 0 contra o Sertãozinho e garantiu a classificação à semifinal do Campeonato Paulista Série A3. Jogando no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, o clube-são bernardense precisava apenas do empate para avançar na competição, já que derrotou o rival no jogo de ida por 1 a 0, em Sertãozinho.

A partida deste sábado (6) teve o Cachorrão controlando boa parte do jogo e não dando espaço para o ataque adversário. A estratégia do técnico Renato Peixe, do EC São Bernardo, era de segurar o resultado construído na semana passada e, por isso, optou por uma marcação forte no meio de campo para evitar as criações ofensivas do adversário. Com algumas escapadas e pouca eficiência, a primeira etapa terminou sem que o placar fosse alterado.

No segundo tempo, a tensão tomou conta da partida. O Touro dos Canaviais precisava de um gol para levar a decisão para os pênaltis, mas teve dificuldade de furar a forte defesa são-bernardense. Os visitantes aumentaram o ritmo no fim do jogo e foram para o tudo ou nada, mas o Cachorrão soube suportar a pressão vinda dos cruzamentos para a área.

Com o resultado, o EC São Bernardo chega à sua terceira semifinal consecutiva no Paulistão A3. No ano passado, a equipe foi eliminada pelo Capivariano, e em 2022 pelo Noroeste.