Divórcio de Isla Fisher e Sacha Baron Cohen teria sido por conta das denúncias de Rebel Wilson

É eita atrás de vixe! Ao poucos, os motivos sobre o divórcio de Isla Fisher e Sacha Baron Cohen estão vindo à tona. O ex-casal anunciou a separação na última sexta-feira, dia 5, após 20 anos juntos e o estopim teria sido ninguém mais, ninguém menos do que Rebel Wilson.

Um amigo próximo dos atores afirmou ao jornal The Sun que Isla estava ficando envergonhada de ser a esposa de Sacha com as denúncias polêmicas que Rebel havia feito em seu autobiografia, Rebel Rising, sobre o ator e decidiu proteger a própria carreira e reputação.

Ela [Isla] tem sua própria carreira e reputação com que se preocupar. Aqueles próximos a ela disseram que estava começando a ficar embaraçoso com todas as alegações que vazavam do livro de Rebel. Então ela sentiu que era a coisa certa a fazer informar a todos sobre sua decisão. Sacha, por outro lado, não queria isso. Ele estava fingindo que tudo estava normal antes de fazerem este anúncio, disse a fonte ao jornal.

Rebel disse no livro que se sentiu completamente desrespeitada por Sacha durante as gravações de um filme, alegando que ele pediu para ela ficar nua em uma cena sem necessidade, enquanto em outro momento falou para a atriz enfiar o dedo no bumbum dele para deixar o momento mais engraçado. A artista, então, completou que parecia ter sido assediada sexualmente. Sacha, por outro lado, negou a história de Wilson, que o acusou de impedir o lançamento do livro com as polêmicas.