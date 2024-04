Auricchio anuncia Tite como pré-candidato à sucessão em S.Caetano

O vereador Tite Campanella (PL) vai ser o candidato governista à sucessão do prefeito José Auricchio Júnior em São Caetano. A secretária de Saúde, Regina Maura Zetone (PSD), vai completar a chapa, como vice. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (5) em coletiva de imprensa.

As últimas pesquisas eleitorais basearam a definição da chapa. Auricchio preferia indicar Regina Maura como cabeça, mas o nome de Tite Campanella se impôs nas consultas de opinião pública.

O PSDB, partido do atual prefeito, foi alijado do processo sucessório. Sete agremiações vão compor a aliança que tentará manter o grupo de Auricchio à frente do Palácio da Cerâmica: PL, PSD, PSB, Republicanos, Democracia Cristã, Progressistas e Agir.

Em breve, mais informações.