Ubiratan deixa a base governista e diz que Auricchio retalia oposição

O vereador de São Caetano Ubiratan Figueiredo atacou ontem, com palavras duras, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), a quem dava sustentação na Câmara, dizendo que o tucano retalia o trabalho da oposição. A declaração foi dada ao anunciar que está trocando o governista PSD pelo União Brasil, que integra o grupo oposicionista que deve lançar o ex-vereador Fabio Palacio (Podemos) na disputa pelo Paço.

“Sempre existiram travas às minhas proposituras (na Câmara); agora vão se acentuar as retaliações”, disse Ubiratan em entrevista ao Diário. Em seu quarto mandato, o vereador declarou que, apesar de votar com o governo, nunca escondeu a relação próxima com o pré-candidato do Podemos. “Sempre fui base do Fabio. Meu distanciamento era político e não pessoal”, garantiu o parlamentar, que foi eleito em 2016 e reeleito em 2020 no grupo que tinha Palacio na cabeça da chapa majoritária.

Ubiratan, que é ligado à causa animal, lembrou que, pela relação com Palacio, muitas das propostas que apresentou na Câmara foram trancadas pelos colegas aliados de Auricchio. “Vou seguir com meu trabalho, minhas pautas e minhas convicções de forma tranquila e natural. Agora, cabe ao governo aceitar ou não.”

Fabio Palacio celebrou a chegada de mais um aliado de peso e confirmou a proximidade com Ubiratan Figueiredo. “Nas duas últimas eleições, ele foi eleito pelo nosso grupo e nunca se distanciou. Inclusive participou de diversas reuniões conosco. O Ubiratan precisava defender as pautas que o elegeram e para isso precisava votar com o governo”, afirmou Palacio.

O pré-candidato a prefeito de São Caetano disse que o retorno do legislador ao seu grupo político era um caminho natural. “Estava combinado com o nosso grupo e todos sabíamos dos passos. Nunca levantamos dúvidas da lealdade. Independentemente da guerra política, o vereador Ubiratan votou pautas de interesse da população.”

Entre as pautas que avançaram na cidade com o apoio de Ubiratan, destacam-se as da criação da Ubasa (Unidade Básica de Saúde Animal), do Hospital Veterinário Municipal e da Farmácia Pet. O ex-integrante da base aliada disse que seria possível fazer muito mais pela sociedade se os vereadores tivessem ciência dos limites de sua atuação.

Durante visita à sede do Diário, em Santo André, no começo da tarde de ontem, onde esteve acompanhado de Palacio, Ubiratan criticou parte dos colegas parlamentares por debaterem assuntos fora da alçada do Legislativo municipal. “Uns até parecem conselheiros do governador (Tarcísio de Freitas, Republicanos), outros querem discutir a guerra. São tantos assuntos nacionais e internacionais que, às vezes, preciso chamar a atenção para que voltem para assuntos de São Caetano”, apontou.