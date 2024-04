Morando, da ascensão à queda no ninho tucano

O anúncio da filiação da sobrinha Flávia Morando ao União Brasil para que ela seja a futura candidata governista ao Paço de São Bernardo, em outubro, é a pá de cal do prefeito Orlando Morando no PSDB, partido ao qual está filiado desde 12 de setembro de 2005. Depois de passar quase 19 anos sendo um dos protagonistas paulistas da legenda, para o bem ou para o mal, chegando inclusive a ser cotado para liderar a agremiação na eleição a governador, em 2018, o são-bernardense chega às vésperas do pleito sem forças sequer para indicar o sucessor dentro da própria casa. Seu futuro político, se houver, deve ser longe do ninho tucano, onde ganhou inúmeras lutas de braço, mas perdeu duas, fatais: uma contra o deputado federal Aecio Neves e outra contra o prefeito de Santo André, Paulo Serra.

BASTIDORES

Peixe

“Sinto grande orgulho do Orlando (Morando). Sempre falo a todos que ele é muito mais do que um aliado político. Para mim, ele é um filho, uma cria da qual sempre estarei ao seu lado.” Alguém poderia arriscar de quem é essa frase, dita em alto e bom som na noite de 12 de setembro de 2005 em São Bernardo? Sim, do então prefeito William Dib, festejando a chegada ao PSDB do então deputado estadual Orlando Morando. Atualmente, os dois estão rompidos e vão para a eleição de outubro em raias opostas. Ou não?

Bonome

Ex-supersecretário de Santo André, na gestão de Aidan Ravin (2009-2012), e de São Caetano, com o prefeito Paulo Pinheiro (2013-2016), Nilson Bonome está reestruturando o PDT andreense e, aos mais chegados, tem confidenciado que não descarta a possibilidade de lançar seu nome para disputar a corrida ao Paço no pleito de 6 de outubro, no que seria mais uma ameaça à pré-candidatura dissidente do vice-prefeito Luiz Zacarias (PL).



Lawfare

Ex-tesoureiro do PL, Delúbio Soares estará hoje em Mauá para falar sobre a “utilização da Justiça na disputa política”. O político pretende relatar o processo de reabilitação de sua imagem após ser preso por corrupção ativa na esteira do escândalo conhecido como Mensalão. Ele chegou a ser expulso da agremiação, em 2005, sendo perdoado e reintegrado dez anos depois. O tema da palestra, marcada para começar às 18h na Rua Santa Helena, no Centro, será Quando a Política se Vale da Justiça.



Podemos

O Podemos pretende conquistar três cadeiras na Câmara de Santo André. A estimativa é do presidente municipal do partido, vereador Professor Jobert Minhoca, que celebrou a adesão do também legislador Toninho Caiçara, vindo do PSB. A agremiação conta com outros dois puxadores de votos, os suplentes Ageu Padoveze e Daniel Buissa.



Influencer

Um dia depois de ser anunciada pré-candidata a prefeita de São Bernardo, Flávia Morando (União Brasil) praticamente triplicou o número de fãs em sua conta no Instagram. Até ontem à noite, seu perfil somava 2.630 seguidores. Entre as novas conquistas, três tucanos: o tio ilustre, Orlando Morando, prefeito a quem pretende suceder; o chefe do Executivo de São Caetano, José Auricchio Júnior; e o vereador andreense Pedrinho Botaro.



Biruta

O vereador de Ribeirão Pires Leandro Tetinha, que cogitava deixar o PRD para se filiar ao PL, deverá, na verdade, aderir ao PRTB. A mudança de rumo foi necessária porque a iminente chegada do legislador estava provocando vendaval no grupo liberal. Alguns integrantes do partido do prefeito Guto Volpi não haviam digerido bem a possibilidade de ter o ex-oposicionista como colega de sigla.