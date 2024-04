Líder planeja sacudir alianças no 'BBB 24' e punição gera descontentamento na casa

No Big Brother Brasil 24, com a saída de MC Bin Laden nesta quinta, 4,, a disputa pelo grande prêmio se intensifica entre os sete participantes restantes. Lucas Henrique, o novo líder, propõe uma estratégia para desestabilizar o Top 5 dos Fadas, enquanto tensões sobre alimentação e convivência afloram entre os confinados. Beatriz expressa seu medo da reta final, e Davi se mostra incomodado com a dinâmica da casa. Confira os destaques.

Estratégia do líder contra o Top 5 dos Fadas

Lucas Henrique, o líder da semana no Big Brother Brasil 24, articula uma estratégia para desestabilizar a coalizão dominante conhecida como Top 5 dos Fadas, composta por Alane, Beatriz, Davi, Isabelle, e Matteus.

Visando fragmentar esta aliança, Lucas planeja direcionar a indicação ao paredão para Giovanna. Sua tática, deliberadamente projetada para incitar os membros do grupo a votarem entre si, visa perturbar o equilíbrio atual de forças na casa. "Se você ganhar a Prova do Anjo, eu mando o Matteus", diz.

Paralelamente, no Quarto Fada, a especulação sobre as jogadas estratégicas de Lucas Henrique, o líder, vem à tona. Alane prevê a indicação de Giovanna ao Paredão como parte de uma manobra maior de Lucas. "Eu estou sentindo isso desde ontem, eu falei pra vocês: Se o Buda ganhar, ele põe a Giovanna e a gente vota entre a gente. É lógico que ele vai fazer isso", afirma Alane, antecipando a dinâmica de votação que poderia colocar os membros do grupo em uma posição complicada.

Nesse contexto de estratégia e incerteza, Alane e Isabelle consideram que Beatriz, entre elas, seria a menos provável de ser enviada ao próximo Paredão. "É a mais protegida de nós cinco", comenta Alane, evidenciando a percepção de segurança em torno de Beatriz dentro do jogo.

Beatriz, por sua vez, revela seu medo da reta final do programa, numa conversa com Alane, onde busca conforto. A vendedora expressa, também sozinha na academia, a importância do BBB em sua vida, num momento de vulnerabilidade ampliado por um susto inesperado com o dragão decorativo do local. "Você não está me expulsando não, né? Deixa eu falar com o Brasil, você escuta aí quietinho que eu preciso falar com o Brasil, senão eu não durmo essa noite, pelo amor de Deus", desabafa.

Ânimos exaltados

A punição de Beatriz no BBB 24, por alterar um biquíni com cascas de banana, levou todos os participantes a enfrentarem restrições alimentares, restando-lhes somente arroz, feijão, e goiabada para comer. Davi se mostrou particularmente incomodado com essa situação. Durante a madrugada, ele não poupou críticas: "Bia, por que você foi adiantar o Tá Com Nada?".

Além da questão alimentar, Davi expressou frustração com o comportamento de Beatriz durante a Prova do Líder, citando as repetidas intervenções do apresentador Tadeu Schmidt pedindo silêncio a ela: "Até na prova, Tadeu estava toda hora falando com ela a mesma coisa: Fique em silêncio, e ela falando. Tá pedindo, né velho? Estou mentindo?".

A irritação de Davi se estendia também ao afastamento percebido entre ele e algumas das participantes, como Alane, Beatriz e Isabelle. "Vocês que estão meio tchonga aí pelos cantos, largando a gente aqui", reclamou. Davi e Matteus ainda criticaram a desordem no Quarto Fada."Tá horroroso isso aqui", lamentou Matteus sobre o estado do quarto.

Lucas Henrique também ficou irritado com a situação e considerou mudar suas coisas para o Quarto do Líder para escapar da desorganização provocada por Beatriz. "Eu vou levar minhas coisas lá para cima porque, cara, as coisas da Bia já estão invadindo minhas coisas", disse ele.