Vereadores da base de Morando declaram apoio a ex-vice-prefeito

Um grupo de 13 vereadores de São Bernardo pertencentes à base de apoio do prefeito Orlando Morando (PSDB) anunciou ontem apoio à pré-candidatura de Marcelo Lima. O prefeiturável é filiado ao PSB mas está a caminho do Podemos (leia reportagem completa acima).

O bloco de parlamentares discorda da escolha do prefeito que na quarta-feira anunciou apoio à sua sobrinha, Flávia Morando (União Brasil). Os dissidentes fizeram o anúncio em coletiva de imprensa na sede do Acigabc (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradores do Grande ABC). Compõem o grupo o presidente da Câmara Municipal, Danilo Lima (PSDB), o líder do governo no Legislativo, Ivan Silva (Progressistas), e os demais vereadores Joilson (sem partido), Gordo da Adega (Republicanos), Palhinha (Avante), Netinho Rodrigues (Progressistas), Dr. Manoel (Cidadania), Toninho Tavares (PSDB), Fran Silva (PSD), Reginaldo Burguês (Podemos) , Aurélio (Podemos), Ary de Oliveira (PSDB) e Henrique Kabeça (PSDB).

“Estamos reunidos aqui para referendar apoio ao Marcelo Lima por entender que esse é o caminho normal e que ele é o mais preparado. Entendemos que a cidade avançou e defendemos o Marcelo para que ela (a cidade) continue avançando e para que fique cada vez melhor”, falou Danilo Lima.

Já Ivan Silva exaltou a capacidade de gestão de Marcelo Lima. “Essa transformação que aconteceu em São Bernardo não teve só a mão do prefeito, teve a mão do Marcelo e também dos vereadores. Acreditamos que o Marcelo é o mais preparado para dar continuidade o que vem sendo feito. O Marcelo é trabalhador”, comentou.

Mesmo com esse posicionamento do grupo, o líder do governo na Câmara não vê a governabilidade de Morando prejudicada, uma vez que considera não se tratar de um rompimento, mas de um posicionamento diferente.

“Continuamos com o governo. O nosso intuito hoje (ontem) é apenas referendar o nome do Marcelo Lima. Não há rompimento.”



FLÁVIA MORANDO

Os vereadores que apoiam a pré-candidatura de Marcelo Lima evitaram falar sobre a decisão do prefeito Orlando Morando de indicar a sua sobrinha Flávia Morando à sucessão municipal. Os parlamentares evitaram tocar no assunto e se esforçaram para não polemizar a situação.

Questionados se Orlando Morando havia procurado algum deles para comunicar a sua decisão, Ivan Lima se limitou a responder que não. “Ficamos sabendo através das redes sociais. Não houve diálogo com a gente.”

Já o presidente da Câmara, Danilo Lima, foi demasiadamente polido. “Respeitamos a posição do prefeito, mas nós sustentamos que o Marcelo é o sucessor e vamos trabalhar firmemente para isso.”

Perguntado se esse posicionamento poderia ser uma estratégia de ambos os lados para forçar uma composição entre Marcelo e Flávia, Danilo desconversou. “Hoje viemos aqui para falar do nosso apoio ao Marcelo Lima.”



FORÇA

O apoio do grupo parlamentar faz Marcelo Lima ter o maior número de apoiadores no Legislativo são-bernardense com 13 adesões. O deputado federal e pré-candidato Alex Manente (Cidadania) caminha para reunir o apoio de seis vereadores. A agora pré-candidata governista Flávia Morando carrega consigo cinco apoiadores na Câmara Municipal e o deputado estadual Luiz Fernando (PT) tem quatro.