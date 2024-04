Buda vence a décima oitava Prova do Líder do BBB24

BBB Turno modo ON! Mais um dia de noite agitada no BBB24. Após a eliminação de MC Bin Laden, aconteceu também nesta quinta-feira, dia 4, a disputa pela nova liderança, Buda, mais uma vez, acabou vencendo e se tornou o novo líder da semana. Agora, restaram apenas sete participantes.

Na dinâmica desta semana, todos os brothers participaram da prova que envolveu muita atenção e memória dos participantes. Eles acompanharam uma sequência de vários pedidos com cervejas distintas e números diferentes.

Após verem vários pedidos, eles deveriam apontar corretamente qual é o número do pedido solicitado no telão. O primeiro a fazer oito pontos e acertar os números foi Lucas Henrique. Ele segue na liderança da casa e já está garantido no Top 6 da temporada.

Vale lembrar que nesta sexta-feira, dia 5, Buda indicará um brother ao Paredão. É o BBB Turbo agitando a noite do Brasil.