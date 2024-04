Marcelo Lima anuncia filiação ao Podemos e mantém pré-candidatura ao Paço de S.Bernardo

O ex-vice e ex-deputado federal Marcelo Lima anunciou na noite desta quinta-feira (4) sua filiação ao Podemos, partido pelo qual deve se lançar candidato a prefeito de São Bernardo na eleição de outubro. O político deixou o PSB depois que a sigla se aliou ao pré-candidato pelo PT, deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, em uma negociação que contou com o apoio do Palácio do Planalto.

O ato de filiação aconteceu em São Paulo, na casa da deputada federal e presidente nacional do partido, Renata Abreu. "Todos sabem que tive a oportunidade nesses últimos anos, como vice-prefeito, de trabalhar, de verdade, ao lado do prefeito Orlando Morando (PSDB) por São Bernardo, entregar obras e ações que melhoraram a vida de quem vive nessa cidade que eu tanto amo. Por isso, sabendo que o trabalho precisa continuar, estou me filiando ao Podemos hoje", afirmou Marcelo Lima ao Diário.

“O Marcelo é um cara trabalhador, que faz parte de toda a transformação que São Bernado viveu nos últimos anos e, por isso, está mais que preparado para ser um grande prefeito”, disse Renata Abreu. “Com muita alegria anuncio que o Marcelo Lima será o nosso pré-candidato a prefeito em São Bernardo”, completou a presidente nacional do Podemos.

Apesar das declarações simpáticas ao atual chefe do Executivo, Marcelo Lima não deve contar com o apoio do tucano, do qual foi candidato a vice nas duas últimas eleições. Na quarta-feira (3), Morando anunciou a sobrinha, Flávia Morando (União Brasil), como candidata governista na corrida eleitoral.

Mais cedo nesta quinta-feira, Marcelo Lima recebeu o apoio da maior parte do grupo de situação na Câmara. Treze vereadores da base de sustentação de Morando declararam apoio à pré-candidatura do agora representante do Podemos. O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa na qual estiveram presentes Danilo Lima, presidente e primo de Marcelo; Ivan Silva, líder do foverno; Joilson; Gordo da Adega; Palhinha; Netinho; Dr. Manoel, Toninho Tavares, Fran Silva; Burguês; Aurélio; Ary; e Henrique Kabeça.

Marcelo Lima assinou a ficha de filiação ao Podemos na presença de familiares: Rosângela, a mulher; Cida, a mãe; e Larissa, a filha mais velha.