Acompanhando pai internado, Leticia Colin compartilha reflexão: Envelhecer é bonito também, mas quem está preparado?

Letícia Colin deixou os seguidores apreensivos ao compartilhar fotos ao lado do pai, José Hélio Colin, no hospital. Sem dar muitos detalhes sobre o diagnóstico do patriarca, a atriz também trouxe boas notícias ao dizer que ele receberia alta nesta sexta-feira, dia 5.

Nas fotos, Letícia aparece ao lado do pai em vários momentos da hospitalização. Na legenda, ela escreveu:

E sexta a gente sai, pai. Envelhecer é bonito também. Mas quem está preparado? Desafio? Beijos, boa noite, se cuidem.

Que bom ele que já vai receber alta, não é? Melhoras e forças para a família Colin!