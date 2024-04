Terminal Diadema da EMTU terá exposição de miniaturas de ônibus

Nesta sexta-feira (5), o Terminal Diadema receberá a 8ª edição do projeto Expominis, que reúne miniaturas de ônibus com o objetivo de oferecer aos passageiros um pouco de conhecimento sobre a história do transporte público e seus bastidores. A ação é uma iniciativa da EMTU em parceria com o Grupo de Aliança de Artesãos e Colecionadores de Miniaturas.

Idealizado por Marcos Galesi, o projeto Expominis começou em 2019 no Shopping da Moça, em Diadema, e foi organizado por Simone Tozi com apoio de amigos que se juntaram para montar e apresentar ao público as miniaturas. As mostras já aconteceram em locais como a exposição Bus Transpúblico, na fábrica Caio, na Circulare, de Poços de Caldas, na Susan Tour/Itapemirim, na sede da EMTU, em São Bernardo, e no Terminal Metropolitano Jabaquara.

Evento - Expomini

Data: 5 de abril de 2024

Horário: 10h às 15h

Local e endereço: Terminal Diadema – Avenida Conceição, s/n, Diadema