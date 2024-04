No Mais Você, Luiza Possi defende Ana Maria Braga: Eu não estou gostando desses BBBs vindo aqui te tratando mal

Luiza Possi foi direta e reta ao defender Ana Maria Braga, sua amiga de longa data, durante participação no Mais Você desta quinta-feira, dia 4. A cantora foi chamada para falar sobre sua participação no The Masked Singer Brasil, mas acabou sendo incluída no bate-papo sobre BBB24.

Enquanto Ana falava sobre receber mais um brother em seu programa, o terceiro só nesta semana já que o programa entrou no modo turbo, Luiza disparou:

- Eu não estou gostando desses BBBs vindo aqui te tratando mal.

Ana não comentou a fala da amiga, mas deu um sorriso sem graça. Vale lembrar que, na segunda-feira, dia 1º, a apresentadora deu o que falar ao entrevistar Fernanda. As duas tiveram momentos tensos e trocaram algumas farpas ao vivo.

