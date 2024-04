A montanha que produz apenas ratos em Brasília

O deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) é, dentre os parlamentares com domicílio eleitoral no Grande ABC, o que mais gosta de exibir sua produtividade em Brasília. São bastante conhecidas as suas prestações de contas recheadas de números. Nos seis primeiros meses, a partir de fevereiro de 2023, teriam sido 747 atividades legislativas! Todavia, quem se dispõe a investigar a fundo a relevância do que é produzido, como fez a coluna, vê que a maioria absoluta (76,4%) é formada por requerimentos. Ora desimportantes, ora sem nenhuma conexão com o Estado que o elegeu. Num deles, por exemplo, Marangoni solicita que seja votado com urgência a concessão do título de cidadão honorário do Brasil ao cantor inglês Paul McCartney. Em outros dois, o andreense propõe sessões solenes para celebrar os 50 anos da Arena Castelão e os 30 da micareta Fortal – ambos em Fortaleza, no Ceará.

BASTIDORES

Histórico

Fernando Marangoni (foto) é o mesmo que, em outubro, esteve envolvido em polêmica ao tentar assumir a paternidade de repasses financeiros federais a Santo André, cidade onde mantém domicílio eleitoral, que, na verdade, haviam sido liberados pelo Ministério da Saúde via teto MAC (Financiamento da Média e Alta Complexidades), sem interferência parlamentar. Em suas redes sociais, o legislador dizia que era trabalho seu os envios de R$ 4 milhões para o CHM (Centro Hospitalar Municipal) e de R$ 3 milhões ao Instituto de Radioterapia do ABC.

Liberal

Prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB) convocou todo o alto escalão do governo para reunião, hoje, às 11h. No encontro, cujo local só será comunicado na última hora, o tucano vai anunciar a filiação do ex-prefeito interino e atual vereador Tite Campanella ao PL, partido pelo qual o ex-integrante do Cidadania deve concorrer à sucessão municipal como o ungido pelo Palácio da Cerâmica.

Tucanos

Os nomes do secretário de Saúde, Gilvan Junior, e do advogado e ex-secretário Leandro Petrin estarão na lista de novos filiados do PSDB em Santo André, que será concluída amanhã para registro na Justiça Eleitoral no sábado. A confirmação foi feita à coluna pelo prefeito Paulo Serra. Um dos dois neotucanos deve ser o candidato governista no pleito de outubro.

Sinais

Umbilicalmente ligado ao vice-prefeito de Ribeirão Pires, Rubens Fernandes, o Rubão (PL), Thiago Reis pediu ontem exoneração da Secretaria de Desenvolvimento de Ouro Fino. O até então aliado do prefeito Guto Volpi (PL) se filiou ao Progressistas e já gravou vídeo junto com o pré-candidato oposicionista Gabriel Roncon (Cidadania).

É pique, é pique...

Presidente da Câmara de Diadema, Orlando Vitoriano (PT) completa hoje 52 anos. Mas terá de celebrar o aniversário trabalhando. A pauta da sessão ordinária de hoje prevê a discussão e votação de sete projetos de lei.

Verde-avermelhado

Único vereador do PV na Câmara de Santo André, o governista Edilson Santos anunciou seu desligamento do partido, pelo qual havia sido eleito em 2020 com 2.130 votos. E saiu atirando, dizendo que a agremiação na cidade passou a flertar com a ideologia de esquerda e a defender pautas com as quais não se identifica, como a legalização do aborto. Sua antiga sigla integra federação com PT e PCdoB, que deve lançar Bete Siraque como candidata de oposição ao grupo do prefeito Paulo Serra. O legislador ainda não anunciou a nova casa, o que deve fazer até amanhã, quando se fecha a janela partidária.