Gesiel Duarte oficializa pré-candidatura a prefeito

Ex-secretário de Gestão de Pessoas de Diadema, Gesiel Duarte (Republicanos) oficializou sua pré-candidatura a prefeito na eleição deste ano. A definição se deu após conversas com as direções estadual e nacional do partido.

“Minha candidatura nasce dentro do próprio Republicanos, depois de várias tentativas dos nossos adversários de tentarem uma aproximação já para o primeiro turno. Temos o aval do nosso presidente estadual, Roberto Carneiro, que aliás vem desempenhando um excelente papel em todo o Estado de São Paulo, e do nosso líder nacional, o deputado Marcos Pereira”, disse Gesiel.

Esta será a segunda vez que Gesiel irá às urnas para tentar conquistar a cadeira de chefe do Executivo. A primeira foi no pleito de 2020, também pelo Republicanos. Na ocasião, o ex-secretário teve apenas 2,49% dos votos. Ele também foi candidato a vereador em 2004 e 2008, mas não foi eleito - em 2008 ficou como suplente.

“Acredito que a nossa candidatura será uma opção muito interessante para aqueles eleitores que não aceitam e não concordam com os dois lados extremos da política local, colocados por nossos concorrentes. Você ama esse e odeia o outro, ou odeia esse e ama o outro. Ao meu ver isso é ruim para a democracia e aflora os ânimos. O Republicanos é esse equilíbrio”, comentou o pré-postulante.

Gesiel atuou como secretário de Gestão de Pessoas durante o primeiro mandato do ex-prefeito Lauro Michels (PV). Em 2020, se afastou do grupo governista para priorizar sua candidatura ao Paço.

Pesquisa realizada pelo Diário em parceria com o Instituto Paraná Pesquisa, em dezembro do ano passado, apontava Gesiel com 1% das intenções de voto para prefeito de Diadema. O pré-candidato apareceu atrás de nomes como Vaguinho do Conselho (sem partido), com 2%; Lauro Michels, com 9,6%; Márcio da Farmácia (Podemos), com 12,1%.; Taka Yamauchi (MDB), com 19,8%; e do prefeito José de Filippi Júnior (PT), com 31,4%.