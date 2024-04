Orlando Morando anuncia sobrinha como sucessora no Paço de São Bernardo

Como adiantado pelo Diário na semana passada, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), cravou um nome para a sucessão municipal. Trata-se de Flávia Morando, advogada e sobrinha do chefe do Executivo. Com 32 anos, a escolhida filiou-se nesta quarta-feira (3) no União Brasil. Flávia também está à frente dos negócios da família Morando. “Está chegando a hora de escolher quem vai seguir à frente da cidade. Eu escolhi a mesma pessoa me sucedeu na empresa lá atrás. O nome dela é Flávia Morando”, anunciou o tucano.

O ato ocorreu na sede do partido em São Paulo e foi endossada pelo presidente nacional da agremiação, Antônio Rueda.

A pré-candidata a prefeita fala sobre o desafio eleitoral. “Não tenho medo de assumir minhas responsabilidades”, afirmou Flávia Morando em vídeo publicado nas redes sociais.

O deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil), a deputada estadual Carla Morando (PSDB), o vereador e presidente do diretório paulistano do União Brasil e da Câmara de São Paulo, Milton Leite e o prefeito Orlando Morando acompanharam a filiação.

Flávia é a filha mais velha de Márcia Morando (irmã de Orlando Morando) e de Flávio Rodrigues (articulador político do prefeito). A pré-candidata formou-se em Direito na USCS (Universidade de São Caetano do Sul) e trabalha na coordenação administrativa da rede de supermercados da família.