Arsenal bate o Luton e dorme na ponta do Inglês; City goleia e se mantém na cola dos líderes

O Campeonato Inglês voltou a ter um novo líder nesta quarta-feira. O Arsenal confirmou o seu favoritismo no confronto com o Luton Town, bateu o rival por 2 a 0, e assumiu a ponta da classificação ao somar 68 pontos. Ödeggard e Hashioka, contra, construíram o placar da partida.

No entanto, o primeiro lugar do torneio pode voltar a ter um novo representante nesta quinta-feira, caso o Liverpool, que soma 67 pontos, supere o Sheffield United jogando em pleno Anfield Road.

De olho nos duelos com o Bayern de Munique pelas quartas de final da Liga dos Campeões, na semana que vem, o técnico Mikel Arteta poupou alguns titulares.

Mesmo com um time alternativo, o Arsenal não teve trabalho para garantir o triunfo, já que os dois gols saíram na etapa inicial. Ödegaard recebeu um bom passe de Havertz pela esquerda e chutou para fazer 1 a 0, aos 23 minutos.

Antes mesmo da ida para o intervalo, o Arsenal voltou a balançar as redes. Em rápida investida pela esquerda, Rowe chegou à linha de fundo e fez o cruzamento rasteiro na pequena área. O zagueiro rival Hashioka chegou para tentar o corte e marcou contra: 2 a 0 aos 43 minutos.

Com a partida sob controle, o Arsenal administrou a vantagem com inteligência. Tocou a bola sem correr riscos na defesa, neutralizou os contra-ataques do Luton, e contabilizou mais três pontos na classificação.

CITY VENCE E ESQUENTA BRIGA PELO TOPO

O Manchester City também fez a sua parte nesta quarta-feira pelo Campeonato Inglês e goleou o Aston Villa por 4 a 1. O resultado deixa o time de Pep Guardiola com os mesmos 67 pontos do Liverpool.

Phil Foden foi o destaque da partida ao marcar três gols. Disposto a definir logo o duelo, o City foi para cima e abriu o placar aos dez minutos. Rodri aproveitou um cruzamento da direita feito por Doku e estufou a rede.

O Aston Villa deu um susto na torcida ao empatar logo depois. Após tabelar com Rogers, Jhon Durán entrou na área e tocou com categoria na saída de Ortega para deixar tudo igual: 1 a 1 aos 18 minutos.

A partir daí, a jornada foi de Foden, que fez 2 a 1 nos acréscimos do primeiro tempo cobrando falta. Na volta do intervalo, o meia recebeu passe na medida de Rodri e ampliou a vantagem aos 16 minutos. Sete minutos depois, ele transformou a vitória em goleada ao recuperar a bola na entrada da área e chutar forte para fechar o placar em 4 a 1.