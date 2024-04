Teatro Paulo Machado será reinaugurado com show de Seu Jorge

O Teatro Paulo Machado, no Bairro Santa Maria de São Caetano, será reinaugurado com a apresentação de atrações. Entre os principais destaques está o cantor Seu Jorge, que já tem ingressos à venda desde esta segunda-feira (1º). Já a reabertura de portas é a partir desta sexta-feira (5). A abertura do teatro será às 19h, para a cerimônia que antecede o show do cantor, que começa às 20h30.

A noite de sábado, é destinada à peça teatral Nasci pra ser Dercy. Monólogo de Kiko Rieser, é interpretado pela atriz Grace Gianoukas. Com voz off de Miguel Falabella, o monólogo presta homenagem a Dercy Gonçalves, artista que rompeu padrões e inaugurou uma representação genuinamente brasileira nos palcos brasileiros.

Para fechar o final de semana, a noite de domingo (7) terá a presença do ator Tiago Barbosa, que interpretou Milton Nascimento no musical Clube da Esquina, acompanhado da Orquestra Sinfônica da Fundação das Artes de São Caetano.

Haverá, também, espetáculos teatrais para crianças no final de semana.

Todos os espetáculos são gratuitos, mas o show musical que reabre a casa, com o cantor Seu Jorge, requer convite retirado antecipadamente.

LUGARES

Convites solidários para o show de reinauguração: 2 kg de alimento não perecível valem um convite, limitados a dois convites por CPF. As trocas devem ser feitas, a partir desta segunda-feira (1º), das 10h às 21h nos seguintes locais:

Secult (Secretaria de Cultura): Av. Dr. Augusto de Toledo, 255 - Santa Paula;

Fundação das Artes: R. Visc. de Inhaúma, 730 - Oswaldo Cruz;

Espaço Verde Chico Mendes: Av. Fernando Simonsen, 566 - São José;

Bilheteria do Teatro Paulo Machado de Carvalho: Alameda Conde de Porto Alegre, 840, Bairro Santa Maria.

PROGRAMAÇÃO

Sexta - 5/4

19h - Abertura do casa

20h – Cerimônia de reinauguração

20h30 – Show do cantor Seu Jorge.

Sábado - 6/4

11h – Teatro Infantil: Os Mequetrefe com Os Parlapatões

20h30 – Espetáculo “Nasci Pra Ser Dercy” : monólogo com a atriz Grace Gianoukas

Domingo - 7/4

14h – Espetáculo Infantil : ShakesPirando – Cia Canta Circo e Teatro. Show com os palhaços Cuíca e Batatinha.

20h – Orquestra da Fundação das Artes com o Tiago Barbosa: apresentação do cantor que interpretou Milton Nascimento no musical “Clube da Esquina” trará músicas do cantor acompanhado da orquestra, com arranjos inéditos.





REVITALIZAÇÃO

Com capacidade para 1.100 espectadores, o Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho recebeu revitalização completa, com substituição da estrutura de cobertura e telhamento, instalação de um novo sistema de climatização, modernização da iluminação cênica, novos sanitários para o público e adequações de acessibilidade, entre outras intervenções. O espaço também ganhou nova pintura e paisagismo, fazendo com que ele ficasse tão bonito quanto confortável e seguro, segundo a Prefeitura.